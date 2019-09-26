Erdoğan’ın yargıya müdahale kronolojisi

TBMM’de yeni dönemde yargı reformunun yapılmasına yönelik hazırlıklar sürerken; CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yargı bağımsızlığına gölge düşüren sözlerini “Saray Yargısı” adıyla derledi.

Çalışmada; Erdoğan’ın yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüyle çelişen açıklamaları kronolojik olarak şöyle yer buldu:

(15 Temmuz 2008) Ergenekon kumpasıyla ilgili olarak “Ben bu davanın savcısıyım” açıklamasını yaptı.

(4 Nisan 2014) Twitter’a erişim yasağının kaldırılması konusunda; “Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara uymak durumundayız. Ama saygı duymak zorunda değilim. Bu karara saygı duymuyorum” diye konuştu.

(24 Kasım 2014) Galataport hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararı üzerine: “Ben ülkemde bu yargıya nasıl güveneceğim, inanacağım? Cumhurbaşkanı hıyaneti vataniye içinde olursa suçludur. Peki yargıç hıyaneti vataniye içinde olursa nedir?”

(17 Haziran 2017) Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: “Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın.”

(7 Kasım 2018) 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili konuştu: “Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz.”

(15 Aralık 2018) Gazeteci Fatih Portakal’ı hedef aldı: “Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir.”

(23 Aralık 2018) Sanatçı Metin Akpınar’ı hedef gösterdi: “Beni ipe götürecekmiş senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi. Şimdi yargıya hesabını versinler.”

(21 Eylül 2019) Selahattin Demirtaş’ın tutuklanması üzerine: “Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız.”