CHP ittifaktan memnun

CHP’de İYİ Parti sözcülerinin partiye yönelik eleştirilerine şimdilik sessiz kalma stratejisi izlenirken, Millet İttifakı’nda genel başkanlar düzeyinde herhangi bir sorun olmadığı, genel başkanların sürekli iletişim halinde olarak gelişmelere karşı ortak tavır belirledikleri ifade ediliyor.

CHP ile İYİ Parti arasında ilk önce 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde kurulan ve ardından 31 Mart yerel seçimlerinde devam eden Millet İttifakı’na ilişkin İYİ Parti cephesinden gelen açıklamalar akılları karıştırıyor. İYİ Parti sözcülerinin açıklamaları üzerine şimdilik bir açıklama yapmayan CHP içinde Millet İttifakı’nın sürdürülmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor. CHP kaynakları, bu konudaki temel stratejisinin Millet İttifakı’nın devam etmesi ve genişlemesi olduğununu vurguluyor. İYİ Parti kanadından CHP’ye, HDP ile yakınlaşma yaşandığı eleştirileri yöneltilirken, CHP kaynakları böyle bir yakınlaşmanın olmadığını dile getiriyor. CHP kaynakları, “HDP ile bir yakınlaşma yok. HDP’ye oy veren vatandaşların CHP’ye oy vermesi doğal. Vatandaş üzerinden bir hainlik tartışması yapılması doğru değil. HDP’ye oy veren vatandaşlar başka partiye oy verince sıkıntı yok, CHP’ye oy verince sıkıntı varmış algısı doğru değil” görüşünü ifade etti.

Parti kaynakları; CHP ile İYİ Parti arasında genel başkanlar düzeyinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığını dile getiriyor. Herhangi bir siyasi konu ya da güncel bir gelişme karşısında ortak tavır belirleme noktasında her iki partinin genel başkanının sürekli iletişim halinde oldukları vurgulanıyor.

CHP kaynakları Millet İttifakı’nın her iki parti tabanında çok kuvvetli olduğunu vurguluyor. Tabandaki birlikteliğinde düzenli olarak yapılan bütün anketlere yansıdığını dile getiren kaynaklar; tabandaki birlikteliğe karşı parti yönetiminde Millet İttifakı’ndan bir kopuşun yaşanamayacağı görüşü dile getiriliyor.