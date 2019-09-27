CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Enerjimiz iktidar için

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partinin geçen hafta başlayan ve yarısı tamamlanan bölge toplantılarında CHP’nin iktidar yürüyüşünün koşullarının tartışıldığını belirtti. CHP’li Salıcı; partinin enerjisinin iç mücadeleye değil, dış mücadeleye yöneltileceği bir süreci hedeflediklerini ifade etti.

CHP’de geçen hafta Adana’da başlayan ve 10 farklı bölgede yapılması planlanan bölge toplantılarının yarısı dün itibarıyla sona erdi. Bölge toplantılarını organize eden Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, bölge toplantılarından çıkan sonuçları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Salıcı, bölge toplantılarının gündeminin CHP’nin iktidar yürüyüşü, 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri çerçevesinde bu yürüyüşün olanakları ve koşullarının tartışılması olduğunu ifade etti.

Salıcı şunları kaydetti:

“Ortaklaşılan görüş şu: 31 Mart sürecini genel merkez doğru bir stratejiyle yürüttü. Sonuç; 31 Mart seçimlerinde 11 büyükşehir ve 10 il belediyesiyle beraber göründü. 23 Haziran seçimi, İstanbul’da bir yerel seçim olmasına karşın tüm Türkiye’ye yayılan ve seçmenlerin ilgisini çeken bir seçime dönüştü. İstanbul seçimlerinde alınan yüzde 54 oranlık oy tarihi bir oy. Bu oy sadece CHP’li seçmenin teveccühü sonunda ulaşılmış bir oy değil, geçmiş seçimlerde başka siyasi partilere oy verip de bu seçimlerde CHP adayına oy veren seçmenlerin iradesinin sonucunda oluştuğunu unutmadan onların verdiği desteğe teşekkür eden bir sosyal demokrat belediyecilik yapılması gerektiği konusunda ağırlıklı bir mutabakat var.”

Salıcı, partinin bundan sonra yürüteceği kongre süreciyle ilgili, “Kazanan arkadaşımız da kaybeden arkadaşımız da CHP’li olacak. Biz partinin enerjisini içe değil, dış mücadeleye yönelik olmasını istiyoruz” görüşünü ifade etti.