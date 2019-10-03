CHP'den faturalardaki KDV oranının düşürülmesi teklifi

CHP’li Bakan, “Bir yandan ekonomi paketleri açıklıyorlar, toz pembe dünyalarından seslenip ekonomide ‘yapısal reformlardan’ ve ‘kamusal mücadeleden’ bahsediyorlar, diğer yandan halkı zamlar ve hayat pahalılığı altında ezmeye devam ediyorlar. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, çaya, şekere yüzde 30 ila 50 arası zam gelmiş, vatandaşın pazar filesi dolmuyor, mutfağındaki tencere kaynamıyor ama TÜİK geçen ay enflasyonun düştüğünü açıklıyor. Kriz manipülasyonlarla saklanamıyor, ‘yapısal reformlarla’ önlenemiyor; vatandaşın cebindeki delik genişliyor, damat ‘kamusal mücadele’ diyor, saray ise görgüsüz ihtişamından vazgeçmiyor…” diye konuştu.

‘EMEKÇİ HALKIN SIRTINA BİNMEK DE MİLLET SEVDASINA HİZMET AŞKINA DAHİL!’

CHP’li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Haziranın başında bir elektrik şirketinin kullanıcılarına gönderdiği yazı ve elektriğe büyük zam geleceği ortaya çıkmıştı. EPDK’nin elektrik zammına seçim ayarı çektiğini ve yüzde 30’luk bir zam geleceğini söylemiştik. Çıktı EPDK bizi yalanladı. Bugün elektriğe yapılan zam ortada. İki yılda elektriğe yapılan zam yüzde 70’lere dayandı. Asgari ücretle geçinen bir vatandaş maaşının yüzde 8’ini sadece elektriğe ayırmak zorunda bırakıldı. Görüyoruz ki AKP için emekçi halkın sırtına binmek de millet sevdasına hizmet aşkına dahil!”

KANUN TEKLİFİ: KONUTLARDAKİ DOĞALGAZ, ELEKTRİK VE SU TÜKETİMİ İÇİN KDV YÜZDE 1’E DÜŞSÜN!

CHP’li Bakan, “Konutlarda zaruri ihtiyaç olarak tüketilen doğalgaz, su ve elektrikten alınan vergilerde indirim uygulanarak halkın, uzun süredir üst üste gelen zamlar, döviz kurlarındaki artış sebebiyle ortaya çıkan hayat pahalılığı ile mücadele etmek zorunda kaldığı ekonomik krizden bir nebze daha az etkilenmesi amacıyla konutlardaki doğalgaz, elektrik ve su tüketiminde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 10’dan yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi verdik” dedi.

CHP’Lİ BAKAN ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI’NA SORDU:

CHP’li Murat Bakan, ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. CHP’li Bakan sordu:

1) Kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılması adil bir uygulama mıdır?

2) Bakanlığınızca kaçak elektrik kullanımına yönelik hangi çalışmalar yapılmaktadır?

3) Kaçak elektrik kullanım bedellerini kaçak elektrik kullanmayan adil olmayan bir şekilde vatandaşlardan tahsil etme yoluna gitmek yerine başka bir yöntem geliştirecek misiniz?

4) Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar için sebep olarak ileriye sürülen “yükselen maliyetler” hangi kalemlerden oluşmaktadır?

5) Elektrik üretimini döviz kuru artışından ve enflasyondan bağımsız kılacak yeni ve sürdürülebilir üretim alternatifleri için Bakanlığınız hangi çalışmaları yürütmektedir?