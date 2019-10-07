'İktidar bozmak istiyor, onlara fırsat tanımayın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti ile CHP’nin son iki seçimdir sürdürdüğü Millet İttifakı’nın korunması için milletvekillerine özen ve hassasiyet göstermesi talimatı vererek, “İttifakı bozmak istiyorlar. Buna fırsat vermemeliyiz” diye konuştuğu öğrenildi.

‘ARAMIZDA SORUN YOK'

CHP’nin Abant’ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem. 2. Çalışma ve Değerlendirme toplantısı kapsamında Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı konusunda milletvekillerine talimat verdiği öğrenildi. Kampın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde Kılıçdaroğlu’nun özellikle iktidarın Millet İttifakı’ndan rahatsız olduğunu ve ittifakı bozmak istediğini belirterek, “Buna fırsat vermemeliyiz. Ben vermiyorum sizin de vermediğinizi görüyorum. Ben hem Meral Akşener hem de Temel Karamollaoğlu ile görüşüyorum. Bizim aramızda herhangi bir sorun yok” dediği belirtildi.