CHP, 81 ilin sorunlarını sıralayarak ülkenin fotoğrafını çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini belirterek “Vergi topladılar yetmedi. Özelleştirme yaptılar; devletin çimento, şeker, tütün, petrokimya ve hatta tank fabrikalarının tamamını sattılar yetmedi” dedi. 17 yıldır ülkeyi yönetenlerin bugün Türkiye’yi bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya bıraktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin üretimden koparıldığını ifade etti.

CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dert Haritası” adlı kitapta resmi veriler kullanılarak 81 ilin sorunları sıralanıyor. Kitapta, İŞKUR’un kayıtlı işsiz ve işsizlik ödeneğine başvuru verileri; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılara ilişkin verileri; Adalet Bakanlığı’nın cezaevine giren hükümlü sayısı ve uyuşturcu kullanımı, bulundurma, satma, üretme suçlarına ilişkin verileri; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazaları ve ölümlerine ilişkin verileri; TÜİK’in evlendirilen kız çocukları, doğum yapan çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, intihar sonucu ölümlere ilişkin resmi verileri kullanıldı.

Kitabın sunuş yazısını kaleme alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin iyi yönetilmediğini, savrulduğunu belirterek “Mevcut siyasal iktidar artık çözüm üreten değil, şikâyet üreten bir makam haline geldi. Oysa 17 yılda istedikleri kanunu, kararnameyi, genelgeleri çıkardılar” dedi.

17 yıldır Türkiye’yi tek başına yönetenlerin bugün Türkiye’yi bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya bıraktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi: “Vergi topladılar yetmedi. Özelleştirme yaptılar, devletin çimento, şeker, tütün, petrokimya ve hatta tank fabrikalarının tamamını sattılar yetmedi. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı’dan beri ilk kez Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edildi. Ekonomik bağımsızlığını kaybetti.”

‘YOLUMUZ EKMEK YOLU'

Türkiye’nin üretimden koparıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Tarımı mahvettiler. Mutfakta yangın var; millet perişan, eti gramla alıyor. Pahalılık, iflas, konkordato artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Bu iktidar 82 milyonu kuru soğana muhtaç hale getirdi” dedi. Türkiye’yi yeniden cennete dönüştürmek için mücadele edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Çünkü bizim yolumuz hak yoludur. Ekmek yoludur. Bizim yolumuz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar, çağdaş bir Türkiye yoludur” görüşünü ifade etti.

Türkiye’nin Dert Haritası adlı kitabı hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin, binlerce yıllık bereketli toprakları çoraklaştıranların bıraktığı enkaz üzerine büyük bir yokluk ve yoksulluk içinde kurulduğunu ifade etti. İlgezdi, Cumhuriyetin köylüden milletin efendisini, kadınlardan öğretmenler, doktarlar ve mühendisler yaratmayı başardığını kaydetti.