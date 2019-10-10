Ankara'da kritik ziyaret: Karamollaoğlu, Davutoğlu ile bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.