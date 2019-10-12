İmamoğlu: Bu güzel hazineyi İstanbul halkına açacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'deki Hacıosman Korusu'nda kurmaylarıyla birlikte incelemelerde bulundu.

Burada konuşan İmamoğlu, "Buranın halka en doğal haliyle açılması için hızlıca işlemlere başladık. Tümüyle doğal bir alanda insanların hem bu bölgede hem de metro hatlarının yakınlığından dolayı insanların kolaylıkla ulaşıp, sporunu yapıp kolaylıkla geri dönebilecekleri mümkün olan bir yerden bahsediyoruz. Çok verimli olacağına eminim" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Burası, Büyükdere Caddesi'ne cephe. Hem Hacıosman hem de Darüşşafaka metro duraklarının arasında bir alan. Büyükdere'den geçerken ağaçlık alan diye gördüğünüz ama içinde 1 milyon 100 bin metrekarelik muhteşem bir orman alanı olan bir yer. Buranın halka en doğal haliyle açılması için hızlıca işlemlere başladık. Tümüyle doğal bir alanda insanların hem bu bölgede hem de metro hatlarının yakınlığından dolayı insanların kolaylıkla ulaşıp, sporunu yapıp kolaylıkla geri dönebilecekleri mümkün olan bir yerden bahsediyoruz. Çok verimli olacağına eminim. Bir hazine bulmuş kadar sevinilir ya öyle diyelim; tarihin derinliklerinden bir tarif gibi. Bu güzel hazineyi İstanbul halkına açıp, burada çoluk çocuk spor yapma imkanları, özellikle yürüyüş, koşu yolları oluşturmayı hedefliyoruz. Ve de buna yakın, tümüyle doğal haliyle eğitimler, minik kamplar vesaire gibi birtakım çalışmaların olacağı bir alan. Doğal dokuyu tümüyle koruyarak… Zaten bundan daha güzel bir proje yok. En güzel proje: Doğa. Şimdi arkadaşlarımla burayı geziyoruz. İnşallah müjdeyi de vereceğiz, ‘Şu tarihte açacağız' diye. Önce bir tasarımına ve şekline bir bakalım, yatırımımızı planlayalım ama 1 milyon 100 bin metrekareyi daha aktif kullanıma kavuşturmanın keyfini yaşayacağız çok yakın zamanda.”