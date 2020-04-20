Sokağa çıkma süresi 4 gün olacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının dört güne çıkarılacağı iddiasıyla ilgili konuştu. Özlü 'bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde...' dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü, Habertürk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para / Gündem programına katıldı.
İDARİ KARARLAR BİZİ AŞIYOR
Prof. Özlü, 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğiyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:
23 Nisan konusu Bilim Kurulu’nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde. İdari kararlar bizi aşıyor. Salı günkü toplantıda bu gündeme gelebilir. Bu alınan sonuçlara bağlı. Seyir sıralamasındaki gidişe bağlı. Vatandaşın uyumuna bağlı. Şu anda yorumlamak zor.
Prof. Özlü'nün açıklamalarından satır başları şöyle
SALGINI KONTROL ALTIN ALMIŞ DEĞİLİZ
-Çok hassas ve kırılgan bir noktadayız. Salgını kontrol altın almış değiliz. Vaka sayımız artıyor. Kayıplarımız artıyor. İnişe geçirmemiz lazım. Bu tedbirleri sürdürmemiz lazım.
-Toplulumuzun gevşememesi, rehavete kapılmaması lazım.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
-Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 47 gün geçti. Dün 127 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 2017'ye çıktı.
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 643 bin 277, toplam vaka sayısını 86 bin 306 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1922, entübe hasta sayısı 1031, iyileşen vaka sayısı ise 11 bin 976 oldu.
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