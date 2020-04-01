Soylu'dan yurttaşa mesaj: Daha fazla zorlaştıracağız

01 Nisan 2020 Çarşamba, 22:20

Soylu, katıldığı canlı yayında, “Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız” dedi.

Soylu, şu ana kadar talep edilen seyahat izin belgeleriyle ilgili bir soruya da, “Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevap veremeyiz, vermemiz de imkansız” yanıtını verdi.

İstanbul’un Türkiye’nin dünyaya açık penceresi olduğunu, bu nedenle en çok dikkat ettikleri ilin de İstanbul olduğunu belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Avrupa ile çok iç içe. Yani Avrupa’nın 9 ülkesine ve ardından diğer ülkelerine günler önce uçak seferlerini yasaklamamızın temel sebebi İstanbul’un yavaş yavaş yükseliyor olmasıydı. İstanbul’u esas etkileyen Avrupa. Tedbirleri aldık. Şunu söylemem gerekir ki alternatif her türlü tedbirlerimiz hazır. İşin başından itibaren senaryoların tamamına ait alınacak tedbirleri ortaya koyuyoruz.”