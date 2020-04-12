Soylu'nun istifası kabul edilmedi

12 Nisan 2020 Pazar, 23:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, istifanın kabul edilmediğini, Süleyman Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, istifanın kabul edilmediğini, Soylu’nun görevine devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun istifa açıklaması hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklaması

15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.”

İSTİFA METNİ SOYLU’NUN HESABINDA DURUYOR





Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bu açıklamaya rağmen Süleyman Soylu’nun Twitter hesabında istifa metninin durduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığı açıklamasının üzerinden iki saatten fazla bir zaman geçmesine rağmen, söz konusu metin Soylu’nun sosyal medya hesabından kaldırılmadı.