Soylu’nun resti AKP’yi sarstı

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Kamuoyunun henüz net olarak bilmediği şeyler var. Yasak kararını kim verdi, bu konudaki genelgeyi kim hazırladı, eski tarihli genelge karardan niye birkaç saat geç açıklandı, zamanlama sorunları kimden kaynaklandı?

Bu sorunlar Soylu ve bakanlığının bürokrasisinden kaynaklandıysa planlama hatalarını bizzat bakan kendisi de kabul etti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile İçişleri Bakanlığı arasında yaşanan eşgüdüm sorunu varsa konu boyut değiştiriyor.

SARAY FISILTILARI

AKP kulislerinde konuşulanlar ilginç. Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ile Soylu arasındaki rekabet kamuoyunda çokça tartışılan bir konu. AKP kulislerinde, “Süleyman Bey, cuma akşamı oluşan görüntüler nedeniyle aleyhinde Saray fısıltılarının arttığını, bu fısıltıları Saray’a randevu almadan girenlerin ürettiğini anladı. Önce hatayı kabul etti ve eleştirileri üstlendi. Kulislerin pazar günü de sürdüğünü anlayınca istifa yolunu seçti” yorumu yapılıyor. Görünüşe göre Soylu’nun istifa düşüncesinden Erdoğan’ın habersiz olması söz konusu değil. Ancak onayı olmadığı da net...

BEKLENMEYEN TEPKİ

Soylu’nun istifasını açıklamasının ardından iktidar partisinden alışık olmadığımız tepkiler geldi. Bir İçişleri Bakanlığı bürokratı, bakanlık yapmış bir belediye başkanı Soylu’yu savunan mesajlar paylaştı. Pazar günü gece yarısına doğru, sosyal medyadan Soylu’yu destekleyen 1 milyonun üzerinde mesaj paylaşıldı. Destek mesajı atan hesapların bir bölümünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sürekli savunuyor olmaları dikkat çekiyor. AKP yörüngesinde yer alan, kesintisiz Erdoğan’ı savunan bazı TV kanalları ve yorumcuları, aynı kararlılığı Soylu’yu savunmakta da gösterdi. Soylu’yu açıktan eleştirmeyenler ve Soylu’yu açıktan savunan taraflar oluşmuş durumda.

Peki, “Soylu parti tabanında bu kadar seviliyor mu?” Bu soru, AKP kulislerinde şu yanıtı buluyor:

“Süleyman Bey’in tabanla ilişkileri iyi, bu konuda sorun yok. Ancak damat beyden duyulan rahatsızlık tepkiyi tetiklemiş olabilir. Nedeni muğlak ama damat beye sempati besleyen az.”

GİTMESİ ENGELLENEN

Başkanlık sisteminde görevden alınan ilk bakan Ulaştırma Bakanı Cahit Turan oldu. Bu olaya kadar Erdoğan, onca yazılan haber ve yorumlara karşı kabine değişikliğine gitmemişti. “Ben karar veririm” tutumunu son olayda da gösterdi. İstifayı düşünmeyen bütçesi büyük bir bakanlığın başındaki ismi kendisi gönderdi. Ülke çapında etkili bir bakanlığın başındaki ismin ayrılmak istemesine ise izin vermedi, veremedi. Yani bakan var, bakan var...

İLGİ ÇEKEN REKABET

İktidar partisi ile muhalefet arasındaki rekabete kamuoyu alışık. Ancak Erdoğan’ın altındaki isimler arasındaki rekabet ilgi çekiyor. Pazar gecesi 2.5 saatte yaşananlar AKP içindeki durum hakkında ipuçları verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaşananlara ilişkin mesajları ise siyasette yeni bir durum... MHP, AKP iç dengelerinde taraf konumuna gelmiş durumda. Acaba AKP kurmayları bunu nasıl yorumluyor?

İstifayla yaşanan sarsıntı Soylu’nun konumunu güçlendirdi, Albayrak’ı zayıflattı. Ama rekabet bitmedi...