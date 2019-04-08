Rizespor çok üzüldü

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın sonucunun kendilerini çok üzdüğünü belirterek, çok acı bir sonuç aldıklarını söyledi.Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında sahasında Beşiktaş’a 7-2 mağlup olan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında çok acı bir sonuç aldıklarını belirtti.Buruk, tabii ki maçın sonucu çok üzücü olduğunu belirterek, "Kendi sahamızda aldığımız 7-2’lik bir sonuç bizim için çok acı oldu. Maça bakarsak oyunu belki 4-2’ye kadar çok rahat bir şekilde domine eden, rakip ceza sahasında 37’ye yakın topla buluşmuş, 17 şut atmış, yüzde 60 topla oynamış, 25 orta yapmış bir takım olarak 7-2’lik bir mağlubiyetimiz var. Rakibinde 11 şutta 11 isabeti var. Bunların da 7’si gol olmuş. Beşiktaş’ın hakkını vermek lazım. Uzaktan çok güzel goller attılar. Bunlar da futbol adına görsel olarak çok önemliydi. Bunlar maçın içerisinde görsel şovlardan biriydi. Biz futbol olarak çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. 4-2’ye kadar oyunun büyük bölümünde hep üstün olan, rakip ceza sahasında olan, pozisyona giren, gol atmaya çalışan, maçın içinde olan takım olduk. Rakibimiz özellikle ilk iki kalemize geldiği pozisyonda gol attı. İkinci yarı yine aynı şekilde rakibimizi kaleye getirmemiştik. Burada 3 ve 4’üncü golleri yedik. Net ofsayt olduğu gözüküyor. Sistemde yazılım hatası olduğu söyleniyor. Bu yazılım hatasından dolayı iki golde de çizgi çizilmedi. Ama VAR kameralarının karşısında olan hakemler belki çizgi çizilmese bile bunların ofsayt olup olmadığını tespit edebilirdi. Belki açıklama gelecektir ama iki golde ofsayt gibi görünüyor. Zaten maç içinde de tribünden izleyenler hep iki golde de ofsayt diye bize söylediler. Maçın kırılma anı yaşadığımız 2 golden de ofsayt olduğunu söyleyebilirim. Bizi ’VAR sisteminde problem var, hata var. Haberiniz olsun. VAR sistemi doğru çalışmıyor’ diye uyaran da olmadı. Bu yan hakemi de söylenmesi gerekirdi. Çünkü yan hakem VAR sistemindeki hatayı bilseydi belki ofsaytı kaldıracaktı. Ofsaytı biraz VAR’a bıraktı. 2 golde de bizim adımıza şanssızlık oldu. Daha önceden yine VAR sistemine gidilip Fenerbahçe maçında ofsayt olan pozisyon ofsayt değil diye karar verilmişti. O yüzden VAR’ın buradaki değerlendirmesi de başındaki hakemlerin değerlendirmesi de bazen hatalara yol açabiliyor. Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Oyun olarak 4-2’ye kadar biz üstün olsak da Beşiktaş çok akıllı oynadı, çok kaliteli ayakları var. Hücumda bizi cezalandırdılar. 11 şutun 11’inde de kaleyi bulmak büyük bir başarı. Biz 4’üncü gole kadar iyi oynadık. Beşiktaş’ın giren oyuncuları sonuca etki etti, katkı sağladı. Bizim de tam tersine oyuncu değişikliklerinden sonra sıkıntı yaşadık. Giren oyuncularımızın maça yüzde yüzlerini vermemesi bizim adımıza sıkıntılara yol açtı. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ama olmadı, üzüntülüyüz. Defansı da suçlayamam. Tabii ki savunmada hatalarımız var. 4’üncü golden sonraki goller bize yakışmayan durumdu. Ama ofsayttan 2 gol yiyorsunuz. Niye bıraktınız diye oyuncuları da suçlayamam. Oyuncu çizgi teknolojisi çalışmıyordu bunu bilemez. Maçın üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntülü bir gece yaşadık. VAR’ı söylemeleri gerekiyor. Böyle kural var. Bu şampiyonlar Ligi’nde de oldu. Arıza olduğunda gelip söylenir, ondan sonra oyuncular hakemler buna göre hareket eder. Bugün niye söylenmedi onu da bilmiyoruz. Bir açıklama yapılacaktır ama orada belki çizginin çalışmasına bile gerek yoktu. Gözle ekrandan izleyip karar verebilirlerdi. İki pozisyon da ofsayt gibi görünüyor. Kulübümüz onunla ilgili gerekli başvuruları yapacaktır.""ŞU ANDA TRANSFER KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİZ"Buruk, bir basın mensubunun kendisinin gelecek sezon için Beşiktaş teknik direktörlüğüne aday isimlerden olduğunun konuşulduğunu belirtmesi üzerine şu yanıtı verdi:"Maçı değerlendirdik. Şu anda bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Maçın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten üzüntülü bir gece yaşadık. Transfer konuşacak durumda değiliz."Buruk, Beşiktaş karşısında kötü oynamadıklarını belirterek, "Biz bugün kötü futbol oynasaydık benim, oyuncularımın morali bozuk olurdu. Beşiktaş gibi bir takıma karşı çok iyi oynadık. 4 golden sonraki bölümü çıkartın. Oyunun başından itibaren maçı domine eden takımdık. Bu bölümleri ortaya koyup önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında tekrar aynı çizgimizi ortaya çıkartıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünkü oyunun büyük bölümünde çok üstün oynadık. Skor herkesi yanıltabilir çok ağır olabilir maçtan sonra taraftarlarımızda sağ olsun takımı tribüne çağırdı. Onlar da futbolcuların en iyisini yapmaya çalıştıklarını görüyorlar, biz de görüyoruz. Kafamızı kaldırıp tekrar hazırlanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.(İHA)