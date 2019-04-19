UEFA’ya İngiliz sicimi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının ardından, Chelsea, E. Frankfurt, Arsenal ve Valencia yarı finale yükseldi.UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İngiliz ekibi Chelsea, ilk maçta 1-0 yendiği Çekya temsilci Slavia Prag’ı 4-3 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Bir diğer İngiliz ekibi Arsenal ise sahasında 2-0 yendiği Napoli’yi rövanşta 1-0 yenerek tur sevinci yaşadı. İki İspanyol ekibinin mücadelesinde ise Valencia, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Villarreal’i 2-0’la geçerek yarı finale kaldı. Alman ekibi E. Frankfurt ise deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçın rövanşını 2-0 alarak üst tura çıktı.Bu sonuçların ardından yarı finalde Arsenal, Valencia ile, Chelsea ise E. Frankfurt ile eşleşti.UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçları 2 Mayıs’ta rövanş ise 9 Mayıs’ta oynanacak.(İHA)