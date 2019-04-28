Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

Spor Toto Süper Lig’de yarın Konya’da Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında da rekabete sahne olacak. Sarı-kırmızılılar liderlik için sahada olacakken, yeşil-beyazlılarda kötü seriyi bitirmek için mücadele edecek.



13. RANDEVU

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası’nda toplam 12 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002’de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim’in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Söz konusu 12 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim’in takımı 18 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri 15 gol attı. İki teknik adam en son bu sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:



23.11.2018 GALATASARAY: 1 - ATİKER KONYASPOR: 1 (SÜPER LİG)

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupası)

12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)