Fenerbahçe, Avrupa’nın devleriyle kupada yarışacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih ile karşılaşacak.Fenerbahçe, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta boy gösterecek. Düzenlenecek olan turnuvada Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe yer alacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Alman devi Bayern Münih ile Alianz Arena’da karşılaşacak.Turnuvanın fikstürü şu şekilde:30 TemmuzTSİ 19:00 Tottenham-Real MadridTSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe31 TemmuzTSİ 19:00 3.’lük maçıTSİ 21:30 Final maçı(Ozan Buğra Koşar /İHA)