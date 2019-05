Önce ibra sonra seçim

Beşiktaş için hem bugün hem yarın oldukça hareketli geçecek. Bugün 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ve hemen ardından pazar günü başkanlık seçimi yapılacak. Fikret Orman, bu iki toplantı öncesi kendisinden son derece emin görünüyor. Orman, idari ve mali olarak ibra edilmeyi beklerken, başkanlık seçiminde de Ahmet Nur Çebi’nin bu yarışa girmeyecek olmasıyla ipi gögüsleyeceğine inanıyor. Ahmet Nur Çebi girseydi, Fikret başkanın kazanma şansı zorlaşacaktı. Her iki isim yaptıkları açıklamalarla birbirlerinin karşısına kesinlikle çıkmama kararı aldıklarını vurgulamışlardı. Fikret Orman’ın rakibi olacak Hürser Tekinoktay’ın bu girdiği ilk seçim. İsimler bir yana, önemli olan Beşiktaş’ın kazanması. Kişisel yorumum hem Mali Genel Kurul’un hem de başkanlık seçiminin öyle çok kolay geçmeyeceği yönünde.

Karadeniz için karar verilecek

Beşiktaş Kulübü’nde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak toplantı, saat 10.30’da başlayacak. Toplantıda 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak. Genel kurulun son gündem maddesi, divan kurulunun eski başkanı Yalçın Karadeniz hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilen kınama cezasının bir kez daha kurulca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması olacak.

Tekinoktay: Toshack’la görüştüm

Başkan adayı Hürser Tekinoktay, futbol direktörlüğü için John Benjamin Toshack ile görüştüklerini ve Toshack’ın kendilerine büyük bir transfer vaadinde bulunduğunu açıkladı. Tekinoktay, “Toshack ile bir görüşmemiz oldu. Biz futbolun bütçesini Toshack’ın yönetmesini istiyorduk. Bunu Türkiye’deyken çok iyi yaptı. Elvir Balic’i Real Madrid’e 15 milyon dolara sattı, Geremi’yi Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e götürdü. Nihat Kahveci çok iyi paraya Real Sociedad’a gitti. Çok iyi ilişkileri olan, yurt dışında her futbolcuya, her kulüp başkanına bir telefon uzaklıkta olan birisi. Britanya’da Toshack markası farklı bir yerde. Ayrıca çok geniş bir havuzu var. Biz Toshack’tan 20-30 milyon Avro gibi bir bütçeyle Şampiyonlar Ligi’ne gidecek bir takım istedik. Bir de yerli bir sportif direktörümüz olacak. O da Toshack’ın Avrupa’da yaptığını Türkiye’de yapacak. Mesela Cengiz Ünder’i Başakşehir veya Altınordu’dan önce almalı ki para kazanmanız lazım. Toshack ile ilgili şunu da söyleyeyim. Bale, Galler’den kendi talebesi. 2.5 ay önce bize bu vaadi verdi. Bale’in Real Madrid’de mutsuz olduğunu ve çok uygun bir kiralama parasıyla seçilmemiz halinde bize getirebileceğinin müjdesini söyledi. Teknik direktöre gelince, gönlümüzden geçen isim yerli. Şu an sözleşmesi olduğu için ismini söylemem centilmence olmaz” ifadelerini kullandı.