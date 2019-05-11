F.Bahçelilerden "Her Çok Şey Güzel Olacak" marşı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor karşısında takımını tek değişiklik yaparak sahaya sürerken maça damgasını tribünlerin, "Her Şey Çok Güzel Olacak" marşını söylemesiydi.

Tribünler dakikalarca bu slogan ve marşı söylerken Ekrem İmamoğlu'na da destek verdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Yanal, sarı kart cezası sona eren Martin Skrtel'i, Roman Neustaedter'in yerine ilk 11'de oynattı.

- Fenerbahçe'de üç eksik

Fenerbahçe, Akhisarspor karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ve Mehmet Ekici, maç kadrosunda yer almadı.

- Maça ilgi az

Fenerbahçe-Akhisarspor maçına taraftarların ilgisi az oldu.

Karşılaşmanın iftar saatine denk gelmesinin de tribünleri etkilemesiyle Fenerbahçe, bu sezon sahasında en az taraftarın olduğu maçlardan birini oynadı.

Tribünlerin büyük bir bölümü boş kalırken, Akhisarspor'u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı.

- Hakemlere tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, hakemlere tepki gösterdi.

Maçtan önce isimleri okunan hakemleri ıslıklayan taraftarlar, hakemler ve Galatasaray aleyhine aynı anda tezahürat yaptı.