Galatasaray geriye sayıyor, işte o 11

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Galatasaray Başakşehir maçı için geriye doğru sayıyor. Galatasaray 11’i belli gibi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek, yarınki karşılaşma için başarılar diledi.

5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik idman yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray’ın tahmini 11’i şöyle:

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