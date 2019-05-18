Galatasaray geriye sayıyor, işte o 11

Galatasaray Başakşehir maçı için geriye doğru sayıyor. Galatasaray 11’i belli gibi.
AA
Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 07:57

Galatasaray’ın tahmini 11’i şöyle:

Muslera, Mariano, Lyundama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik idman yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek, yarınki karşılaşma için başarılar diledi.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Fatih Terim