Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Silivrikapı Buz Pisti’nde yaptığı ziyaret sırasında konuşan Bakan Kasapoğlu, "Spor her sorunu çözen bir araç" ifadelerini kullandı.İstanbul’da bazı ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silivrikapı Buz Pisti’nde bulunan bir dizi setini ziyaret etti ve set çalışanlarıyla sohbet etti. Buz pistinde açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Spor her sorunu çözen güzel bir araç" ifadelerini kullandı. Silivrikapı Buz Pisti’nin benzer örneklerinin yapılacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesiyle beraber yeni buz pateni pistleri yapacağız. Ataköy’de yapılan bir paten pisti vardı. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemle beraber İstanbul, spor açısından çok farklı bir boyuta geldi. Biz de bakanlık olarak pek çok branşta olduğu gibi buz pateni pistleriyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Yine bir tanesi daha Zeytinburnu’nda inşa ediyoruz. Çok güzel bir tesis olacak. Ankara’da da açtığımız mükemmel bir tesisimiz var" açıklamasını yaptı."OĞLUM BUZ PATENİ YAPMAK İSTEDİ"Bir mahallede yaşayan gençlerin buz hokeyi takımı kurmasını konu alan ’Tek yürek’ dizisinin setinde konuşan Bakan Kasapoğlu, kendisinin de bu diziyi takip ettiğini belirterek, "Oğlum bu dizi sayesinde buz pateni yapmak istedi. Böyle yapımlar çok önemli" ifadelerini kullanarak dizi ekibi ve set çalışanlarına teşekkür etti.(Yunus Emre Kartal/İHA)