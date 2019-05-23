Trakya'nın küçük beldesinin büyük zaferi... Ergene Velimeşespor 2. Lig'de

Rasim Arı, maçın devre arasında takımına konuşma yaptığını sosyal medya hesabından paylaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor, Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ilk yarıda golle 1-0 kazanan Ergene Velimeşespor TFF 2. Lig'e çıkmayı başardı. Bütçe olarak kendilerinden kat kat üstün bir takımı yenmeyi başaran Ergene Velimeşesporlular sahada büyük sevinç yaşadı.

TFF 3. Lig 1. Grup'u 4. sırada bitirerek play-off'lara kalan Nevşehir Belediyespor, yarı finalde Tire 1922'yi eleyerek finale çıktı. Grup'u 5. sırada tamamlayarak play-off'ta mücadele etme hakkı yakalayan Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor ise Nazilli Belediyespor'u geçerek finale gelmişti. Grubu lider tamamlayan Hekimoğlu Trabzon doğrudan TFF 2. Lig'e çıkmıştı.

SANATÇILARI ALMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ekrem İmamoğlu’ya destek veren sanatçı ve ünlüleri Kapadokya’daki etkinliklerde sahne alamayacaklarını söylemişti. Arı, İmamoğlu’na destek veren sanatçılar için şu ifadeleri kullanmıştı: “Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, Yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15Temmuz Hain Gecesinde ortalara çıkamamış, Berkin’leri her durumda anıp da Yasin’leri Eren’leri asla anmayan, Gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve, Ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen Kendilerini sanatçı olarak addetip ‘milli ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ‘şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen ‘kanaat özgürlüğüm’ çerçevesinde ilan ediyorum!..”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel maçtan önce şu tweeti paylaştı.