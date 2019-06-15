Ekvador kürsüye çıktı

ANKARA (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle İtalya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında, İtalya ile Ekvador, Gdynia Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ataklarla geçen ve normal süresi 0-0 berabere biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, 104. dakikada Richard Mina ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak dünya üçüncüsü oldu. İtalya, uzatmaların 95. dakikasında Marco Olivieri ile penaltı atışından faydalanamadı.

Güney Kore ile Ukrayna arasında yarın Lodz Stadı'nda oynanacak final maçı, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.