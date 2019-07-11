Afrika Uluslar Kupası’nda Tunus yarı finalde

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- Madagaskar'ı 3-0 yenen Tunus, yarı finalde Senegal'in rakibi oldu

Cezayir, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Tunus, 52. dakikada Ferjani Sassi, 60. dakikada Youssef Msakni ve 90 3. dakikada Naim Sliti'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Madagaskar ile Tunus, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.

ANKARA (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar'ı 3-0 mağlup eden Tunus, yarı finale yükseldi.

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