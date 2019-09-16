Fenerbahçe’yi savunması yaktı

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR9. dakikada Ceyhun Gülselam’ın kale içine ortasında kaleye yönelen topu kaleci tek hamlede kontrol etti.16. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı etkili ortayı Max Kruse, arka direkte değerlendiremedi ve top dışarı gitti.39. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues’in pasında Max Kruse topukla Tolga Ciğerci’ye bıraktı. Tolga Ciğerci, ceza alanı içinden sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-142. dakikada Welinton’un sol kanattan kale arkasına ortasında Djalma’nın vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.45. dakikada sol kanattan Nskala’nın uzun kullandığı taç atışında kaleci Altay’la savunmanın anlaşamamasından dolayı boşta kalan topu Fernandes altı pas içinde bulunan Cisse’ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşu ağlara gitti. 1-146. dakikada Ceyhun Gülselam’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Djalma’nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.46. dakikada kaleci Altay Bayındır, kale vuruşunda kısa kullandığı topu Jailson, kendi ceza alanı içinde uzaklaştırmak istedi. Baskı yapan Bakasetas’a çarpan top Papiss Cisse’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde sağ ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-162. dakikada savunmada Ozan Tufan’ın kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza alanı içine giren Junior Fernandes, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu Altay Bayındır’ın altından ağlarla buluşturdu. 3-164. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde top Muriç’in önünde kaldı. Muriç’in zor pozisyonda yaptığı vuruş önce kaleciye sonra yan kale direğine çarparak oyuna döndü.79. dakikada Vedat Muriqi, uzak mesafeden sol ayağıyla sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.89. dakikada sol kanattan Kruse’nin ceza sahası içine kestiği ortada Muriç’in kafası üstten auta çıktı.90+2. dakikada Cisse’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Bakesatas’ın sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halis Özkahya x, Volkan Ahmet Narinç x, Asım Yusuf Öz xAytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Welinton xx, Caulker xx, Nsakala xx, Sıopıs xx, Ceyhun Gülselam xxx( Salih Uçan dk. 80 x), Efecan Karaca x( Djalma Campos dk. 24 xx), Bakasetas xxx, Junior Fernandes xxx(Bammou dk. 69 x), Cisse xxxYedekler:Eray Biniçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Tayfur BingölTeknik Direktör: Erol BulutFenerbahçe: Altay Bayındır x, Ozan Tufan x, Zanka x (Ferdi Kadıoğlu dk. 68), Jailson x, Dirar x, Tolga Ciğerci xx, Gustavo x, Deniz Türüç x (Alper Potuk dk. 68 x), Kruse xx, Rodrıgues x (Mevlüt Erdinç dk. 85 ?), Vedat Muriç xYedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zajc, Murat Sağlam, Adil RamiTeknik Direktör: Ersun YanalGoller: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fernerbahçe), Cisse (dk. 45 ve 46), Fernandes (dk. 62) (Aytemiz Alanyaspor)Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dirar (Fenerbahçe)(İHA)