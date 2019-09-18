Şaziye Erdoğan dünya şampiyonu oldu

Tayland’ın Pattaya şehrinde başlayan Dünya Halter Şampiyonası'na 87 ülkeden 606 sporcu katıldı. Milli takım 6 erkek, 6 kadın olmak üzere toplam 12 sporcu ile madalya mücadelesi veriyor.

Kadınlar 45 kiloda yarışan Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın , silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve büyükler dünya şampiyonu oldu ve İstiklal Marşı'nı Tayland’ın Pattaya şehrinde okuttu.

Müsabakanın ardından İstiklal Marşı’nı okutmanın büyük onurunu yaşayan Şaziye Erdoğan, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını belirterek, "Türk Bayrağı'nı Tayland’da dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı okutmak beni çok mutlu etti. Antrenörlerim ve federasyon başkanımız bana büyük destek verdi. İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım” dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland’da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan’nı telefonla arayarak kutladı.

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk günün sonunda milliler toplam madalya sayısında 2 altın ve 1 gümüş madalya ile 3 madalyaya ulaştı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise şöyle konuştu: "Madalya alan sporcumuzu, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. "Hiçbir başarının tesadüf değil. Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz."