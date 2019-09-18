Terim: 'Kazanmak isterdik ama bir puan da iyidir''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A gurubunda oynadığı Clup Brugge maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba, 22:11

[Haber görseli]Deneyimli teknik direktör maçı şu şekilde değerlendi:

''Muhakkak ki kazanmak isterdik. Bence keyifli bir maç oldu. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman maç geldi. 60'tan sonra bizim fiziksel olarak sahada kalmamız da beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde dışarıda kaybetmemek önemli.

Kazanmak isterdik ama keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağız, takım bunun sinyalini verdi. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli.''

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Fatih Terim