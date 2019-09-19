Ümit Karan: ''Galatasaray'a karşı kutsal bir ittifak var''

"Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca" farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da bir restoranda iş adamı Medet Anlı ile basın toplantısına katılan Galatasaraylı eski yıldız futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı üst üste hatalar yapıldığını söyleyen eski milli futbolcu, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler. Şu an Türkiye'nin en iyi futbol takımı ve en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray, son iki senenin de şampiyonu. Bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Spor ve centilmenlik anlamında kimsenin kimseye karışmaması lazım. Süper Lig'de 4'üncü hafta oynandı. Önümüzdeki haftalarda ne olacak, o zaman ne yapacağız; seyircisiz oynayacağız maçları. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Bu işler daha 4'üncü haftadan başlıyorsa böyle yürümez. 17 kulübün geçen sene imza toplaması, bu sene TFF'nin 19.05'te ceza açıklaması, Ümit Davala'nın ceza yemesi ve Ali Koç'un TFF Başkanı'nın yanına gidip en çok şampiyon olan takım isimli fotoğrafı hediye etmesi gibi birçok hatalar üst üste geliyor. TFF açıklamasında 'Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlara başarılar diliyoruz' diyor. Türkiye'den bir tane takım var Şampiyonlar Ligi'nde, o da Galatasaray. Önce Galatasaray'a başarılar dileyeceksin, ondan sonra diğer takımlara dileyeceksin. Doğrusu bu. Hep hata üstüne hata yapılıyor. Çok zor bir sezon bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.