Dünya yıldızı Neymar 2. sırada, birinci sırada ise o var

Henüz 5 yaşında olmasına karşın vücudundaki kasları ve futboldaki yeteneğiyle dikkat çeken, sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından takip edilen İranlı Arat Hosseini, Paris Saint-Germain Bursa Akademi'de antrenmana çıktı. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında ilk sırada kendisini gösteren minik yetenek 2. sıraya ise Neymar'ı koydu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi, 17:01

Çalımları ve yeteneğiyle büyük beğeni toplayan Arat, önümüzdeki haftalarda Lionel Messi ile Barselona'da düzenlenecek bir etkinlikte yarışacak. Arat, daha sonra Liverpool'un başarılı ismi Mohamed Salah ile bir araya gelecek.
10 Ekim 2013 yılında dünyaya gelen İranlı Arat Hosseini, küçük yaşına karşın futbol yeteneği ve fiziksel özellikleriyle göze çarpıyor. Henüz daha 1 yaşına basmadan babası tarafından spora olan ilgisi keşfedilen 5 yaşındaki Arat, tüm yeteneklerini yeşil sahada sergilemeye başladı. 2 yaşından bu yana da her gün düzenli olarak fitness çalışan Arat, vücudundaki kaslarıyla da görenleri hayrete düşürüyor. Sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından ilgi ile takip edilen Arat, aynı zamanda dünyanın önde gelen oyuncularının da dikkatini çekmiş durumda.

A+ A-