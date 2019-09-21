Taha Akgül şampiyonluğu son saniyelerde verdi

Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, finalde Gürcü G. Petriashvili’ye son puan avantajıyla yenilince gümüş madalya kazandı. Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’daki şampiyonada Akgül, finale gelinceye dek rakiplerine puan vermedi. Güreşçimiz, son Avrupa Şampiyonası finalinde yendiği son 2 yılın dünya birincisi Gürcü Petriasvili’ye karşı mücadeleyi 6-6 bitirdi; ancak son puan avantajıyla gümüş madalyada kaldı. 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda M. Nuri Kotanoğlu, ilk kez büyüklerde mindere çıkan 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 86 kiloda Fatih Erdin elendi.