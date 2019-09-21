Hemşehrileri dev ekrandan Taha Gül'ü izledi

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Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül’ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.

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