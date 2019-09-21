Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda final müsabakasında Gürcü Geno Petriashvil’ye yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli güreşçi Taha Akgül’ün' final mücadelesini memleketi Sivas'da hemşerileri kent meydanına kurulan dev ekranda heyecanla izledi
Hemşehrileri dev ekrandan Taha Gül'ü izledi
Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül’ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.
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Yayınlanma tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi, 18:19