Gazişehir Göztepe 1-1

Süper Lig’in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında Göztepe’yi ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Maçtan dakikalar2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah’a bıraktı.37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome’den önce savunma kornere attı.50. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Beto kırmızı kart gördü.57. dakikada Gazişehir Gaziantep sağ kanattan atağında Güray orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-073. dakikada Muhammet demir çalımlarla içeri girdi ceza alanında yerden yaptığı ortada Göztepe defansı son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.82. dakikada sol köşeden Berkan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xxGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Papy xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Diarra x (Pawlowski dk. 60 x), Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah dk. 10 x) , Patrick Twumasix xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir x (Furkan Soyalp dk. 80 x)Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Kubilay, Mehmet Erdem, Jefferson, Kenan ÖzerTeknik Direktör: Marius SumudicaGöztepe: Beto x, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan xx (Wallace Reis dk. 84 ?), Castro xx, Soner Aydoğdu xx (Halil Akbunar dk. 67 x), Mossoro xx, Napoleoni xx (Göktuğ dk. 53 x), Serdar Gürler xx, Jerome xx,Yedekler: Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Leo, Borges MoraTeknik Direktör: Tamer TunaGoller: Güray (dk. 57) (Gazişehir Gaziantep), Berkan (dk. 82) (Göztepe)Kırmızı Kart: Beto (dk. 50) (Göztepe)Sarı Kartlar: Diarra, Juniur Morais (Gazişehir Gaziantep), Serdar Gürler, Mossoro, Göktuğ (Göztepe)(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun/İHA)