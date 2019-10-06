Juventus, Inter’i de geçti

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- İtalya liginin zirvesini ilgilendiren maçta Juventus, Inter'i 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi

Puanını 19'a çıkaran namağlup Juventus, ligdeki ilk yenilgisini alan Inter'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.

İlk yarı, Juventus'tan Dybala'nın 4 ve Inter'den Martinez'in (penaltıdan) 18. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 tamamlandı.

Lige 6'da 6 ile başlayan Inter, son 8 yılın şampiyonu Juventus'u konuk etti.

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