Kadınlarda Slovenya'dan fark yedik

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2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya’ya 6-1 mağlup oldu.

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya’ya 6-1 mağlup oldu.MAÇTAN DAKİKALAR4. dakikada defansın arkasına sarkıtılan topta, kaleci Prasnikar öne çıkarak Melike’nin şut atmasını engelledi.12. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Dominica Conc’un vuruşu kaleci Selda’dan döndü. Dönen topta Lara Prasnikar’ın şutu ağlarla buluştu. 0-124. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambol sonrası topla buluşan Rozmariç’in şutunda Slovenya 2-0 öne geçti. 0-228. dakikada sol kanattan Slovenya’nın atağında İpek’in eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Zver’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-337. dakikada Kader’in ceza sahası dışından şutunu kaleci Zala çıkardı.38. dakikada Zver’in sağ kanattan ortasında Lara Prasnikar’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-440. dakikada Zver’in sağ kanattan ortasında topla buluşan Lara’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-550. dakikada Zver’in defansın arasına attığı topla buluşan Kolbl’ın şutu, Selda’nın sağından ağlarla buluştu. 0-654. dakikada sol çaprazdan içeri giren Kolbl’in şutunu Selda kornere çeldi.64. dakikada Selen’in sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Mersnik’te kaldı.80. dakikada Selen’in sağ çaprazdan attığı şut kaleci Mersnik’te kaldı.90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fatma Kara topu ağlarla buluşturdu. 1-6Stat: KocaeliHakemler: Silvia Andreia Rosa Domingos xx, Vanessa Alexandra Dias Gomes xx, Catia Alexandra Graça Traves xxTürkiye: Seda Akgöz xx, Medine Erkan xx, Fatma Kara xx, Ecem Cümert xx, Melike Pekel xx, Selen Altunkulak xx, Ebru Topçu xx, İpek Kaya xx, Fatma Işık xx, Kader Hançer xx (Selin dk. 46 x), Gizem Gönültaş xx (Ebru dk. 32 x) (Derya dk. 71 x)Yedekler: Fatma Şahin, Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Arzu Karabulut, Sevgi Çınar, Birgül Sadıkoğlu, Başak Gündoğdu, Dilan AkgülTeknik Direktör: Talat TuncelSlovenya: Zala Mersnik xx, Lana Golob xxx, Sara Agrez xx (Prsa dk. 46 x), Spela Rozmaric xxx, Kaja Korosec, Mateja Zver xxx, Dominika Conc xx (Babnik dk. 81 ?), Lara Prasnikar xxx, Spela Kolbl xxx, Kaja Erzen xx, Pamela Begic xx (Makovec dk. 69 x)Yedekler: Maja Zajc, Evelina Kos, Kristina Erman, Sara Ketis, Lara Ivanusa, Zala Kustrin, Zala VindisarTeknik Direktör: Jarc BorutGoller: Lara Prasnikar (dk. 14, 38 ve 41), Rozmaric (dk. 24), Zver (dk. 28), Kolbl (dk. 51) (Slovenya), Fatma (dk. 90) (Türkiye)Sarı kartlar: Lana Golop (Slovenya), Ebru (Türkiye)(İHA)

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