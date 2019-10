Şampiyon güreşçiler Mehmetçik oldu

İSTANBUL (İHA) Şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar ve Soner Demirtaş dahil olmak üzere 8 güreşçi askerlik görevi için bugün birliklerine teslim oldu. Milli güreşçiler, TSK Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı ile 16 - 28 Ekim 2019 tarihleri arasında, Çin'de yapılacak CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılacak.

Greko-Romen stilde 130 kilogramda Rıza Kayaalp, 87 kilogramda Metehan Başar, 77 kilogramda Aslan Atem, 67 kilogramda Enes Başar temsil edecek. Greko-Romen Milli Takımı hazırlıklarını antrenörler Salih Bora, Adem Ustaoğlu ve Şeref Tüfenk yönetiminde Sarıyer Milli Takım kampında yaptı.

Serbest Güreş Milli Takmı’nda ise 125 kilogramda Taha Akgül, 97 kilogramda Fatih Yaşarlı, 74 kilogramda Soner Demirtaş, 65 kilogramda Selahattin Kılıçsallayan bulunuyor.

TSK Serbest Güreş Milli Takımı kampı, Antrenörler Nebi Temur,ve Abdullah Çakmar yönetiminde Elmadağ Milli Takım kampında yaptı.

Milliler, 16 Ekimde Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin’e hareket edecek. 21-22 Ekim'de serbest, 23-24 Ekim'de ise Greko-Romen stil müsabakaları yapılacak.



Başkan Musa Aydın’dan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’e teşekkür

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşerek, ikili CISM Dünya Askeri Olimpiyatları öncesinde fikir alışverişinde bulundu. Türkiye Güreş Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Güreş takımlarının başarılı olmaları için tam destek verme kararı aldı. Musa Aydın, yaptığı açıklamada Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'e teşekkür ederek “Genel Kurmay Başkanımız Türk güreşine çok büyük önem veriyor. Askeri oyunlarda güreş branşı yoktu. Kendisiyle bir araya gelerek bu durumu değerlendirdik. Askerlikle güreşin özdeşleştiğini, güreşin ata sporumuz olduğunu ve askeri oyunlarda yer almasının çok iyi olacağını belirttim. Sayın Güler de bu talebimizi uygun görerek gerekli talimatı verdiler. Şu an hazırlıklarımız sürüyor. Rıza Kayaalp, Taha Akgül, başta olmak üzere birçok milli sporcumuz bugün itibariyle asker oldular. Güreşçilerimiz 16 Ekim’de Çin’e hareket edecekler. Ben burada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, kendilerinden madalyalar alıp İstiklal Marşımızı okutmalarını bekliyorum" şeklinde konuştu.



Musa Aydın’dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Başkan Aydın, Barış Pınarı Operasyonu’na sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, "Suriye’deki operasyonda ülkesi için canları pahasına mücadele eden tüm askerlerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemiz böyle bir operasyonun içindeyken, bizim için askeri oyunların önemi de bir kat daha artıyor. Dolayısıyla orada mücadele edecek olan tüm sporcularımız bu ruhla mindere çıkacak ve Türk’ün gücünü herkese göstereceklerdir" ifadelerini kullandı.



Taha Akgül: "İhtiyaç duyulduğu takdirde cephede savaşmaya hazırım"

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ise yaptığı açıklamada asker olacağı için son derece mutlu olduğunu aktararak, "Nasip olursa ben de vatani görevimi yapmak üzere teslim oluyorum. Askerlerimiz Suriye'de vatanımız için büyük bir mücadele verirken bizler de Çin'de yapılacak olan Askeri Olimpiyatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizler bu vatanı seven evlatlar olarak bu zor günlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde cepheye de gidip ülkemiz için çarpışmaya her daim hazırız. 'Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizi kahramanca savunan tüm askerlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun" açıklamasını yaptı.