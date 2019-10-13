Voleybolda söz Galatasaray’ın

- Nilüfer Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
AA
Yayınlanma tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi, 00:03


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Daneri, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Helene, Buse Ünal, Ceren Çınar, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina (Buse Kayacan, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir)

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Belien, Olesia, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Güldeniz Onal, Ece Emrullah)

Setler: 25-22, 20-25, 12-25, 21-25

Süre: 28-26-22-31 (107 dakika)


BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

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