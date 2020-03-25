Süleyman Soylu' 'Sokağa çıkma yasağı' sorusuna yanıt verdi

25 Mart 2020 Çarşamba, 12:17

İçişleri Bakanı Soylu,"(Sokağa çıkma yasağı) Vatandaşımız kendi OHAL'ini ilan ederse, şimdilik sokağa çıkma yasağı gelmeyecek. Ama süreç başka bir noktaya ilerlerse elbette ki farklı tedbirler alınması gerekir." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Son bir haftada sosyal medyadan provakatif paylaşımlar yapan 410 kişi gözaltına alındı" dedi.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK YOĞUNLUĞU DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Soylu, "Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehirde düşüş yüzde 65."diye konuştu.