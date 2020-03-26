Süleyman Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' sorusuna yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin ''Eğer bu tedbirlerle salgının önüne geçemezsek alacağımız en yüksek tedbiri alırız'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:
''(Sosyal izolasyon konusunda) Doğu, Güneydoğu Anadolu şehirlerinde sıkıntı var; Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda.
(Sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt) Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde; bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak tedbirleri artırabiliriz.
Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceğimizi düşünürsek alabileceğimiz en yüksek tedbiri alabiliriz.''
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