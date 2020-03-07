Sultanahmet ile Eminönü Meydanları belediye etkinliklerine kapatıldı

07 Mart 2020 Cumartesi, 13:43

Bardakçı, Fatih Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü, 19 Şubat tarihinde kurula “Zanaat 2020” etkinliği için Sultanahmet ve Eminönü Meydanları’nda etkinlik sahnesi kurmak için talep ettiği izni reddettiğini belirtti.

Taksim’in ardından Sultanahmet ile Eminönü Meydanları hakkında bir ay içerisinde verilen bu iki önemli kararın doğru olduğunu belirten Murat Bardakçı, “Temenim, bu kararların hayırlı bir başlangıç teşkil etmesi ve Sultanahmet gibi bin küsur senedir medeniyetlerin mekânı olan meydanların yahut Eminönü gibi tarihî limanların “bilmemne festivali”, “feşmekân etkinliği” veya “detderelelli fuarı” gibi bahanelerle ucuz panayır alanı haline getirilmelerinden artık vazgeçilmesi ve böyle tarihî mekânlar için hem kalıcı hem de estetik çareler düşünülmeye başlanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Taksim Meydanı’nı belediye etkinliklerine kapatmıştı.