Tamince’nin otelinde ölü bulunan stajyer hakkında yeni gelişme

10 Mart 2020 Salı, 16:27

AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Fettah Tamince’ye ait Antalya’daki Rixos Lares Hotel’de, 2011 yılında staj yaparken hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın ölümünde; Yargıtay, Oğraş ailesi lehine yeni bir karar verdi. Ailenin açtığı tazminat davası ilk derece mahkemesi ve istinaf tarafından reddedilmiş; gerekçeli kararda, Burak Oğraş’ın stajyer olduğu ve bu davaya iş mahkemesinin bakamayacağı, davanın Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılması gerektiği belirtilmişti.

Ailenin avukatı Oktay Keskin, dosyayı Yargıtay’a göndererek her iki mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, dosya incelemesinin ardından her iki mahkemenin verdiği kararı oy çokluğu ile bozdu ve Burak Oğraş'ın iş yerinde çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek davanın iş mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmetti. Bozma kararı ile birlikte 5 bin lira manevi, 50 bin lira maddi tazminat talebiyle açılan dava İş Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma, ilk başvuruyu reddeden Antalya 5. İş Mahkemesi'nde 17 Haziran’da yapılacak.

Cumhuriyet'e konuşan Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, “Benim tek beklentim; 9 yıldır avukatım Oktay Keskin ile birlikte verdiğimiz mücadele sonunda, oğlumun katillerinin adalet önünde hesap vermesi ve en ağır cezayı almaları. Dosya, Rixos Otel markası zarar görmesin diye, oğlumun katilleri belli olduğu halde 9 yıldır faili meçhul bürosunda bekletiliyor. Evlat acısı yaşadığımız gibi bir de işlemeyen hukukla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.