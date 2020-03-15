Tarikatlardan korona hamlesi! Yanmaz kefenden sonra dualı maske

15 Mart 2020 Pazar, 19:51

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, “Bilim adamları yeni tip Koronavirüs’le (Kovid-19) uğraşırken, tarikat ve cemaatlerde de bu konuda dua, muska yarışı var” diye yazdı.

Öztürk, “Cübbeli Ahmet Hoca’nın gönderdiği duaların başında günde 132 kez okunması gereken ‘bulaşıcı mikroplardan korunma’ duası var. Sabah-akşam ayrıca bulunduğu her mekanda okuyana, oradan ayrılana kadar hiçbir şeyin zarar vermeyeceği ayrı bir dua yer alıyor. Sabah-akşam üçer kez okuyana hiçbir şeyin zarar vermeyeceği hadisten zikredilen dua da bulunuyor. Amansız dertlerin şifası için, özellikle bulaşıcı hastalıkların gitmesi için sıkça salavat okunması öneriliyor. ‘İlacı bulunmamış kötü hastalıklardan sığınma duası’nın yanı sıra, bulaşıcı virüslerin zararını def için her namazdan sonra üçer kez okuyana hiçbir mikrop bulaşmayacağı açıklaması da yer alıyor. Okuyan ya da abdestliyken üzerinde taşıyan kişiyi ve aile fertlerini bulaşıcı mikroplardan koruyan bir dua da Cübbeli Hoca’nın önerdiği duaları arasında” ifadelerini kullandı.

Ünlü gazeteci, yazısında "Kabir azabından, cehennem ateşinden koruması için “Yanmaz kefen”üretildiği belirtilen ülkemizde, şimdi sırada dualı maske var. Bu maskeyi takanlara virüsün yaklaşmaya cesaret edemediği anlatılıyor. Cemaatlerin de şu aşamada virüse karşı neler yaptığını öğrenmek için önce Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, “Koronavirüse karşı siz nasıl korunuyorsunuz? Farklı bir yöntem ya da duanız var mı?” diye sorduğunu aktardı ve kendisine şu cevabın verildiğini belirtti:

“Benim adıma muska uydurup satanlar var. Onlara virüs bulaşsın diye beddua ediyorum. Kendi okuduğum ve yeni kaynaklara ulaşıp tertip ettiğim bir dua mecmuasını sosyal hesaplarımda paylaştım. Bu duaları satanlara hakkım haram olsun, virüs bulaşsın”...

Yazının devamı ise şöyle

GAVS VİRÜSLE GÖRÜŞMÜŞ

Menzil tarikatının sayfasında yayınlandığı öne sürülüp sosyal medyada paylaşılan bir nottan söz ediliyor. Koronavirüs dünyayı kasıp kavururken Gavs, mana aleminde virüsle görüşür. Virüs dile gelip, “Ey Gavs, bana Covid-19 derler, vazifem yer yüzünü sarıp Ademoğlunu cezalandırmaktır. Müsaade edersen Türkiye'ye de musallat olacağım” der. Gavs “Müsaade etmiyorum. Ben sağ olduğum müddetçe sana Türkiye'de selamet yoktur” der ve bunun üzerine virüs gider.