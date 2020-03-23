Tarsus Belediyesi halka ücretsiz ‘dezenfektan ve maske’ dağıtıyor

23 Mart 2020 Pazartesi, 14:54

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla, belediye ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbir aldı. Belediye tesislerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün laboratuvarında günde 500 litre dezenfektanı, halk eğitim merkezlerindeki terziler tarafından ise maske üretilmeye başlandı. Belediye ekipleri, ilçeyi dolaşarak dezenfektanları ve maskeleri ücretsiz olarak halka dağıtıyor. Başkan Bozdoğan, Tarsus genelinde dezenfektan çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekerek, üretilen dezenfektanlarla ilçedeki iş merkezlerinin ve toplu bulunma yerlerinin de temizlendiğine dikkat çekti.

HASTANELERE ÜCRETSİZ

Salgından dolayı maskelerdeki fahiş fiyat artışına karşı belediye olarak bu hamleyi yaptıklarına dikkat çeken Bozdoğan, meslek edindirme merkezlerindeki gönüllü terzilerle,Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile maske üretimi kararı aldıklarını vurguladı. Hedeflerinin 20 maske üretmek olduğunu belirten Bozdoğan, “Maskeleri ihtiyaç duyan kurumlara, hastanelere ve halkımıza ücretsiz şekilde dağıtıyoruz.Gün fırsatçılık değil, birlik olma ve elbirliği ile bu salgının önüne geçme günüdür” dedi.

Halka, evde kalma çağrısı yapan Bozdoğan, “İhtiyacı olan ailelerimizin erzaklarını da hazırlıyoruz, evlerine tek tek ulaştıracağız, alışveriş yapmak isteyen halkımızın bizi bir araması yeterli, biz gideriz onların yerine alışverişini de yapar kendilerine teslim ederiz. Yeter ki evde kalıp temastan uzak dursunlar” diye konuştu.