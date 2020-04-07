Tecavüzcüye kısmi af

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz teklifinde Covid-19 nedeniyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile açık cezaevine ayrılmaya hak kazanan hükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacaktı. Salgının sürmesi halinde bu süre, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere iki kez uzatılabilecekti. Yani 4 ay daha izin verilebilecekti.

Teklif, 3 Nisan’da TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Ancak görüşmeler sırasında AKP milletvekilleri Sabri Öztürk, Orhan Kırcalı, Yusuf Başer, Mustafa Arslan ve Emine Yavuz Özgeç tarafından bir önerge verildi. Muhalefetin dahi söz almadığı önerge, oylanarak kabul edildi. Kabul edilen önerge ile Adalet Bakanlığı’nın izin süresini uzatma yetkisi iki yerine “üç kez” şeklinde değiştirildi. Böylece ek izin hakkı 6 aya yükseltildi. Önergeye göre başta kadına ve çocuğa yönelik olmak üzere cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kasten öldürme, hırsızlık, yağma, uyuşturcu, gasp gibi suçlardan hüküm giyen ve “iyi halli” olanlar, eğer açık cezaevine ayrılmalarına bir yıl veya daha az süre kalmışsa açık ceza infaz kurumuna gönderilecekler. Bu hükümlüler de diğerleri gibi 31 Mayıs’a kadar izne çıkarılacak. Adalet Bakanlığı, bu izni toplamda 6 ay uzatabilecek. Bu kişiler, izni bittiğinde, “üç ayda bir, yol hariç 7 güne kadar” verilen “özel izin” hakkından da yararlanacak. Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirilerek kullandırılabilecek.

Terör suçları ile devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluktan yargılanan izin hakkından yararlanamayacak.

‘ASİT ATAN DA YARARLANACAK’

Avukat Hülya Gülbahar, değişikliği eleştirerek, “Bu durum, hiçbir koruyucu tedbir alınmaksızın kadınlar ve çocuklar açısından hatta belli noktalarda toplum açısından risk oluşturan tüm adli suçluların tekrar toplumun içine salınması anlamına geliyor. Bu suçlular salıverilmeden önce mağdurların ailelerine haber verilmesi gerekiyor. Bu düzenlemeyle Berfin Özek’in yüzüne asitli saldırıda bulunan kişi aftan yararlanacak. Fiziksel ve manevi yaraları kapanmayan bir kadın, şimdi saldırganı karşısında bulacak” dedi. Gülbahar, gazeteciler, avukatlar, hak savunucuları gibi muhalif kimlikleri nedeniyle cezaevinde tutulanların paketten yararlanmadığına dikkat çekerek, “Paketin sadece adli suçluları kapsaması ayrımcılıktır. Bu paket bir an önce geri çekilmeli ve bütün sivil toplum örgütlerinin görüşü alınarak yeniden hazırlanmalıdır” diye konuştu.

'AÇIKTAKİ BÜTÜN HÜKÜMLÜLER TAHLİYE EDİLECEK’

Değişikliği twitter hesabından yorumlayan Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Değişiklikle, teklifin kanunlaştığı tarihten önce işlenmiş olan suçlardan dolayı mahkum olunan, hapis cezalarının infazı sürecinde en fazla üç aylık bir süre kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna alınmasının yolu açılmaktadır. Açık ceza infaz kurumuna alınan bütün bu hükümlüler, teklifin kanunlaşacağı tarihten itibariyle geçici süreyle de olsa tahliye edileceklerdir. Terör suçları hariç tutulmuştur. Bu itibarla, 31 Mart 2020 tarihine kadar bu hükümlerden yararlanan kasten öldürme, uyuşturucu madde imal ve ticareti, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarını işleyen bütün suçlular infaz kurumundan tahliye edileceklerdir” dedi.

75 BİN HÜKÜMLÜ

Komisyonda milletvekillerine bilgi veren AKP Milletvekili Ali Özkaya, açık cezaevindeki 75 bin kişiyi izinli olarak göndereceklerini kaydetti.