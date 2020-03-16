Tekstilde virüs yangını

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüs, ihracatının yüzde 70’ini Avrupa’ya yapan Türk tekstilcisini vurdu. Virüsün henüz Avrupa’da hayatı durdurmadığı ocak ve şubat aylarında siparişlerin Çin’den Türkiye’ye kaydırılması nedeniyle ihracatını artıran hazır giyim sektörü, virüsün Avrupa’yı da etkisi altına almasının ardından yüzde 9-15 kayıp yaşadı.

BEKLE, GÖR DÖNEMİ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Müşteri, ‘Malları yüklemeyin, bekletin’ diyor. Üretime başlamadığımız mallar iptal oldu. Diğer siparişler de beklemeye alındı. Avrupa’ya ihracatta ocak ve şubatta yüzde 7 artış, martta yüzde 9-15 düşüş var. Salgına bir aylık dönemde çözüm üretilmezse, nisanda da yüzde 15 düşüş bekliyoruz” dedi. “İtalya, İspanya ve İngiltere’de satışlar düştü. Stokları var, depolarını şişirmek istemiyorlar” diyen Gültepe, şöyle devam etti: “Daha az tüketim, daha az ihracat... Avrupa’ya 2019’da 12.5 milyar dolarlık satış olmuştu. 2020’nin ikinci yarısından sonra toparlanma başlar, geçen yılla başa baş kapatırız bu yılı. Küresel bir sorun olduğu için pazar arayışına gireceğimiz bir durum da yok. Her şeyin rayına girmesi lazım. Sükûnetle durmak gerekiyor.”

FİNANSMAN SIKINTISI YARATTI

Avrupalının frene basıp alımlarını durdurması, ihracatçının finansman sıkıntısı yaşamasına sebep oldu. Diğer yandan, ötelenen talebin yılın ikinci yarısından sonra başlaması ihtimali, Türk ihracatçısının talebi karşılayabilmek için çift vardiya çalışmasına yol açacak.

YATIRIM GEREKEBİLİR

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, “Çin’den tedarik sıkıntısı yaşasak da Avrupa pazarının durumu daha sıkıntılı. Çin’den ipek gibi bazı ürünlerin tedariğinde sıkıntılar var ancak pamukta hiçbir bağımlılığımız yok. Fakat İtalya ve İspanya’daki mağazaların kapanması ve talepteki düşüş, siparişlerin ötelenmeye başlamasıyla finansman sıkıntısı yarattı” dedi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay ise şöyle konuştu: “İhracat 1-2 ay daha düşecek ancak sonrasında hızlı siparişlerle, ötelenen talepler tekrar başlayacaktır. Bu noktada Türkiye devreye girecek. Çünkü Çin ve Türkiye’den başka full tedarik yapacak başka ülke yok. Bangladeş hammaddeyi Çin’den alıyor ancak Türkiye’nin Çin’den hammadde alımı sınırlı. Siparişlerin açılacağı dönemde Türk firmalar ya çift vardiya çalışacak ya da yeni yatırımlarla kapasite artırımına gidecek.”