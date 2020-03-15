Terim: Allah korkunuz yok mu?

15 Mart 2020 Pazar, 21:43

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den ligleri ertelemeyenlere ağır eleştiri geldi.

Fatih Terim şu açıklamayı yaptı: "Bugün 1.000 kişi çalıştı burada. Bizim canımız, bizim ailemiz yok mu? Top toplayıcıların eldiven takması onları korumaz. Hiç mi Allah korkunuz yok? Bize bir şey bulaşsa ne olacak? Herkes söyleniyor, kimse söylemiyor. Ben söylüyorum!





İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Bu 4 aktör olmazsa olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor. Herkes söyleniyor, kimse söylemiyor. Ben söylüyorum!

En büyük espri, Tenis Federasyonu maçları erteliyor. Neden seyircisiz oynuyoruz? Korona yüzünden mi? 850 resmi görevli var. Birimizde çıkarsa, Allah korusun, şurada top toplayıcı çocuklar var, bizim canımız, bizim ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? FIFA, 2 ay içinde isterseniz milli takıma oyuncu vermeyebilirsiniz dedi. Türkiye'de aklınıza gelecek her kurum ve kuruluş, toplantılarını iptal etti. Bir tek futbol, basketbol, hentbol... Bunlar temas oyunu. Oyuncuya temas etme, 1.5 metrede dur mu diyelim?

Niye tedirginler, tedirgin olmalarına gerek yok ki. Maçı böyle oynattıklarına göre TFF'nin bir bildiği vardır. Rahat olsunlar futbolcular, ben söylerim onlara. Futbolcular derneği ne yapmalıydı? Şimdiye kadar çoktan toplanıp oynamıyoruz demeliydi. Diyemez. Antrenörler birliği, diyemez. Hakemler birliği, diyemez. Sendika olmadığı sürece bu halde kalacaklar."