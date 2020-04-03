THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu
Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.
Video Haberler
- Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
- Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
- Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
- Denetimde servis sürücüsüne ceza yağdı!
- Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'bağış' resti!
- İzmir'de rezaletin görüntüsü! Polis otele baskın yaptı
- Trafiğe böyle çıktı, cezayı yedi!
- Koronavirüs aşısı için tarih verildi!
- Dikkat çeken anons: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz