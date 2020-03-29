THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Yolcular, 4 saat önceden havalimanına gidecek
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs önlemleri kapsamında yarından itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak uçuşları açıklarken, seyahat belgesine sahip olan yolcuların 4 saat önceden havalimanına bilet almaları konusunda uyarıda bulundu.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Pazartesi İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferler tabloda olup, seyahat belgesine sahip yolcularımız 4 saat önceden havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler” dedi.
Önlemler kapsamında seyahat belgesine sahip olan yolcuların İstanbul Havalimanı'ndan yarın gerçekleşecek Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon ve Van seferlerine bilet alabilecekler.
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