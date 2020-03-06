Tiyatrocu Turgay Yıldız da ifadeye çağrıldı

06 Mart 2020 Cuma, 11:34

Avukat Celal Ülgen, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Turgay Yıldız’ın ifade vermek üzere Vatan Caddesi’nde Emniyet Müdürlüğü’ne geldiğini ifade etti. Celal Ülgen, "Şu anda Eleştirel Tiyatro yapan Turgay Yıldız da ifade vermeye çağrıldığı için Vatan Caddesinde emniyet müdürlüğünde" açıklamasında bulundu.