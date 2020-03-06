Tiyatrocu Turgay Yıldız da ifadeye çağrıldı
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in ifadeye çağrılmasının ardından, tiyatrocu Turgay Yıldız'ın da ifadeye çağrıldığı belirtildi.
Avukat Celal Ülgen, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Turgay Yıldız’ın ifade vermek üzere Vatan Caddesi’nde Emniyet Müdürlüğü’ne geldiğini ifade etti. Celal Ülgen, "Şu anda Eleştirel Tiyatro yapan Turgay Yıldız da ifade vermeye çağrıldığı için Vatan Caddesinde emniyet müdürlüğünde" açıklamasında bulundu.
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