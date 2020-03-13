Trump, ABD'de 'Ulusal Acil Durum' ilan etti.

13 Mart 2020 Cuma, 22:31

Trump, yaptığı açıklamada "Tüm hastanelerde en üst performansı gösterebileceğiz. Sağlık Bakanlığı'na da bazı kanunlardan muaf olması yetkisini vermiş bulunmaktayız" dedi.

"Virüsle mücadele kapsamında 50 milyar dolarlık bütçeyi de belirlemiş bulunuyoruz" diye konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kritik durumlarda yatak sınırlandırılması ortadan kaldırılmış olacak böylece daha fazla hastaya yardım edilebilecek. Yaşlı vatandaşlarımız için hastanelerin ek doktor olanağı mümkün olacak. Doktorlarımız ne yapacaklarını biliyorlar artık önlerinde herhangi bir engel bulunmayacak. Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak."

5 MİLYON TEST KİTİ

ABD Başkanı, bir ay içinde 5 milyon test kitinin hazır hale geleceğini belirterek, "Herhangi bir ihtiyacı yoksa insanların koşup test yaptırmasını istemiyoruz. Belirti gösteriyorlarsa test yaptırmalarını istiyoruz. Amerikalılar pazar akşamı test yaptırabilecek. 4 koronavirüs testi önümüzdeki hafta hazır olacak. Eczacılık firmalarıyla mobil testlerin üretilmesi çalışmaları içindeyiz" dedi.

"İnsanlar arabalarından çıkmadan doku/hücre örneği vererek test sonucu alabilecekler" diyen Trump, şöyle devam etti:

"Ülkemizde çok güçlü bir şekilde bu yönde çalışıyoruz. Herkesin bu testi yaptırmasına gerek yok. Bu gelip geçici bir şey. Bundan çok daha güçlü çıkacağız. Çok şey öğrendik"