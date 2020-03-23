Trump’ın koronavirüs için önerdiği ilaçtan üç kişi zehirlendi

23 Mart 2020 Pazartesi, 16:06

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta koronavirüs tedavisinde iyi geldiğini öne sürdüğü “klorokin” isimli ilaç, Nijerya’da üç kişinin zehirlenmesine yol açtı. Nijeryalı yetkililer, Trump’ın sözlerinin ardından klorokin içen üç kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Duvar’ın haberine göre, Nijerya’nın başkenti Lagos’ta üç kişi bu ilacı aşırı dozda aldı. Bu kişiler hastaneye kaldırılırken, yetkililer korona virüsüne karşı tedavi niyetine evde doktor gözetiminde olmadan bu ilacın kullanılmaması için resmi uyarıda bulundu.

Nijerya’da Trump’ın açıklamalarının ardından çok sayıda kişinin klorokin stokladığı, ilacın fiyatının bazı yerlerde dört kat arttığı belirtiliyor.

Trump geçtiğimiz hafta, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onaylı olmamasına rağmen klorokinin Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu öne sürmüştü. Trump’ın konuşmasında FDA’nın bu ilacı onayladığını söylemesi tepki çekmiş; kurum hemen ardından bir düzeltme yayınlamıştı.