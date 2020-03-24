Trump'ın önerdiği ilacı içince canından oldu

24 Mart 2020 Salı, 15:45

ABD Başkanı Donald Trump geçen cumartesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Chloroquine ilacının koronavirüs hastalarını iyileştirme potansiyeli olduğunu belirtmişti. Trump'ın bu açıklamasının ardından birçok ülke Chloroquine ilacını depolamaya başlamıştı.

Trump'ın bu yöndeki açıklamaları dolaylı da olsa bazılarını olumsuz etkiliyor. ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde bir çift Chloroquine ham maddesi klorokinfosfat içti.

KLOROKİNFOSFAT CAN ALDI

Covid-19 korunmak için akvaryum ve havuz temizliğinde kullanılan klorokinfosfat içen 60 yaşındaki erkek hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan kadın ise yaşam mücadelesi veriyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Banner Health Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi devam ederken, hastaneden, "Chloroquine bir sıtma ilacı, koronavirüse tedavisinde kullanılmamalı" açıklaması yapıldı.

DONALD TRUMP ÖLDÜREN İLACI ÖVMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz cumartesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hidroksiklorokin ve azitromisin bileşeninden oluşan ilacın büyük bir şans olduğunu belirterek, "Tıp tarihinde çığır açan bir potansiyel taşıyor" demişti.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ise, Başkan Trump'ın bu açıklamasına mesafeli yaklaşmıştı. Fauci söz konusu ilacın güvenli ve etkili olduğunu anlamak için testler yapılması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: NTV